23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

Первым омбудсменом по КМНС в ХМАО может стать участник регионального аналога «Времени Героев». Инсайд

Пост первого омбудсмена по КМНС прочат ветерану СВО из Саранпауля Вынгилеву
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новым омбудсменом КМНС в ХМАО может стать ветеран СВО
Новым омбудсменом КМНС в ХМАО может стать ветеран СВО Фото:

Первым омбудсменом КМНС в ХМАО может стать ветеран СВО. По данным источников URA.RU, на эту должность рассматривается один из участников проекта «Герои Югры» — регионального аналога федеральной программы «Время Героев — Денис Вынгилев.

«Его курирует лично первый замгубернатора по политике Павел Тараканов. Пакет нормативки, регулирующей деятельность нового уполномоченного, еще разрабатывается. Планировалось, что он будет готов в марте, но пока его не вынесли на обсуждение. „Герои Югры“ завершат обучение осенью. Если все пройдет без эксцессов, назначение Вынгилева станет одним из самых удачных кейсов нового внупола», — предполагает инсайдер.

Вынгилев — один из саранпаульских активистов (Березовский район ХМАО), выступающих за права коренного населения, он также известен в Югре как популяризатор мансийского языка и автор проекта по созданию онлайн-переводчика. Служил в морской пехоте, на СВО получил позывной «Вогул» (старое название народности манси — прим. ред), был ранен. Во время встречи с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком в рамках старта проекта «Герои Югры» Вынгилев задал ему вопрос о новом омбудсмене, выказав тем самым заинтересованность в должности.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.

Денис Вынгилев задал губернатору вопрос об институте уполномоченного по правам КМНС
Денис Вынгилев задал губернатору вопрос об институте уполномоченного по правам КМНС
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первым омбудсменом КМНС в ХМАО может стать ветеран СВО. По данным источников URA.RU, на эту должность рассматривается один из участников проекта «Герои Югры» — регионального аналога федеральной программы «Время Героев — Денис Вынгилев. «Его курирует лично первый замгубернатора по политике Павел Тараканов. Пакет нормативки, регулирующей деятельность нового уполномоченного, еще разрабатывается. Планировалось, что он будет готов в марте, но пока его не вынесли на обсуждение. „Герои Югры“ завершат обучение осенью. Если все пройдет без эксцессов, назначение Вынгилева станет одним из самых удачных кейсов нового внупола», — предполагает инсайдер. Вынгилев — один из саранпаульских активистов (Березовский район ХМАО), выступающих за права коренного населения, он также известен в Югре как популяризатор мансийского языка и автор проекта по созданию онлайн-переводчика. Служил в морской пехоте, на СВО получил позывной «Вогул» (старое название народности манси — прим. ред), был ранен. Во время встречи с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком в рамках старта проекта «Герои Югры» Вынгилев задал ему вопрос о новом омбудсмене, выказав тем самым заинтересованность в должности. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...