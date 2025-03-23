Первым омбудсменом КМНС в ХМАО может стать ветеран СВО. По данным источников URA.RU, на эту должность рассматривается один из участников проекта «Герои Югры» — регионального аналога федеральной программы «Время Героев — Денис Вынгилев.
«Его курирует лично первый замгубернатора по политике Павел Тараканов. Пакет нормативки, регулирующей деятельность нового уполномоченного, еще разрабатывается. Планировалось, что он будет готов в марте, но пока его не вынесли на обсуждение. „Герои Югры“ завершат обучение осенью. Если все пройдет без эксцессов, назначение Вынгилева станет одним из самых удачных кейсов нового внупола», — предполагает инсайдер.
Вынгилев — один из саранпаульских активистов (Березовский район ХМАО), выступающих за права коренного населения, он также известен в Югре как популяризатор мансийского языка и автор проекта по созданию онлайн-переводчика. Служил в морской пехоте, на СВО получил позывной «Вогул» (старое название народности манси — прим. ред), был ранен. Во время встречи с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком в рамках старта проекта «Герои Югры» Вынгилев задал ему вопрос о новом омбудсмене, выказав тем самым заинтересованность в должности.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.
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