«Мы отступаем»: на Украине рассказали о планах по капитуляции на условиях Трампа

Экс-министр Украины Рева: Украина готовится к капитуляции на условиях США
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Киевский режим может согласиться на условия капитуляции США
Киевский режим может согласиться на условия капитуляции США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киевский режим собирается согласиться на условия капитуляции, предложенные президентом США Дональдом Трампом, из-за тотального отступления войск ВСУ. Эти условия включают, в частности, отказ от территорий. Об этом сообщил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева.

«Мы отступаем <...> Они [украинские власти] собираются принять условия капитуляции от Трампа», — заявил Андрей Рева в в интервью телеканалу «Прямой». По его словам, руководство страны подтвердило, что ВСУ отступают, хотя публично делаются совсем другие заявления. Бывший министр уточнил, что в условиях капитуляции от США присутствует отказ Украины от территорий и вступления в НАТО, а также разоружение ее армии.

Дополнительно Рева упомянул, что в ходе переговоров с США обсуждаются личные гарантии безопасности для лидера Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.Переговоры украинской делегации с представителями США проходили 23 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Киевский режим собирается согласиться на условия капитуляции, предложенные президентом США Дональдом Трампом, из-за тотального отступления войск ВСУ. Эти условия включают, в частности, отказ от территорий. Об этом сообщил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева. «Мы отступаем <...> Они [украинские власти] собираются принять условия капитуляции от Трампа», — заявил Андрей Рева в в интервью телеканалу «Прямой». По его словам, руководство страны подтвердило, что ВСУ отступают, хотя публично делаются совсем другие заявления. Бывший министр уточнил, что в условиях капитуляции от США присутствует отказ Украины от территорий и вступления в НАТО, а также разоружение ее армии. Дополнительно Рева упомянул, что в ходе переговоров с США обсуждаются личные гарантии безопасности для лидера Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.Переговоры украинской делегации с представителями США проходили 23 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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