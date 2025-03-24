Киевский режим собирается согласиться на условия капитуляции, предложенные президентом США Дональдом Трампом, из-за тотального отступления войск ВСУ. Эти условия включают, в частности, отказ от территорий. Об этом сообщил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева.
«Мы отступаем <...> Они [украинские власти] собираются принять условия капитуляции от Трампа», — заявил Андрей Рева в в интервью телеканалу «Прямой». По его словам, руководство страны подтвердило, что ВСУ отступают, хотя публично делаются совсем другие заявления. Бывший министр уточнил, что в условиях капитуляции от США присутствует отказ Украины от территорий и вступления в НАТО, а также разоружение ее армии.
Дополнительно Рева упомянул, что в ходе переговоров с США обсуждаются личные гарантии безопасности для лидера Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.Переговоры украинской делегации с представителями США проходили 23 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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