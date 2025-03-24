24 марта 2025
23 марта 2025

Участникам «Школы мэров» показали достопримечательности Ханты-Мансийска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсию по городу для участников «Школы мэров» в Ханты-Мансийске провел Максим Ряшин
Экскурсию по городу для участников «Школы мэров» в Ханты-Мансийске провел Максим Ряшин Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин показал участникам «Школы мэров» в ХМАО достопримечательности города. Управленцев из разных регионов России провели по знаковым для города местам с экскурсией, сообщили мэр окружной столицы.

«Для участников программы развития муниципального кадрового управленческого резерва „Школа мэров“ ВШГУ Президентской академии и флагманской программы переподготовки управленцев провел экскурсию по знаковым местам нашего города. Для нас большая честь принимать руководителей муниципалитетов со всей страны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.

Участники «Школы мэров» положительно высказались о городе. Они отдельно отметили практики по благоустройству и сохранению знаковых для города мест. 

«Школа мэров» в ХМАО стартовала 20 марта 2025 года. Одним из спикеров на ней выступил губернатор Руслан Кухарук. В течение пяти дней участники программы изучали опыт округа в сфере экономики и благоустройства. Они также побывали на Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» и приняли участие в пленарном заседании форума «Малая родина — сила России».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин показал участникам «Школы мэров» в ХМАО достопримечательности города. Управленцев из разных регионов России провели по знаковым для города местам с экскурсией, сообщили мэр окружной столицы. «Для участников программы развития муниципального кадрового управленческого резерва „Школа мэров“ ВШГУ Президентской академии и флагманской программы переподготовки управленцев провел экскурсию по знаковым местам нашего города. Для нас большая честь принимать руководителей муниципалитетов со всей страны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. Участники «Школы мэров» положительно высказались о городе. Они отдельно отметили практики по благоустройству и сохранению знаковых для города мест.  «Школа мэров» в ХМАО стартовала 20 марта 2025 года. Одним из спикеров на ней выступил губернатор Руслан Кухарук. В течение пяти дней участники программы изучали опыт округа в сфере экономики и благоустройства. Они также побывали на Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» и приняли участие в пленарном заседании форума «Малая родина — сила России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...