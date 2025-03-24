Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин показал участникам «Школы мэров» в ХМАО достопримечательности города. Управленцев из разных регионов России провели по знаковым для города местам с экскурсией, сообщили мэр окружной столицы.
«Для участников программы развития муниципального кадрового управленческого резерва „Школа мэров“ ВШГУ Президентской академии и флагманской программы переподготовки управленцев провел экскурсию по знаковым местам нашего города. Для нас большая честь принимать руководителей муниципалитетов со всей страны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
Участники «Школы мэров» положительно высказались о городе. Они отдельно отметили практики по благоустройству и сохранению знаковых для города мест.
«Школа мэров» в ХМАО стартовала 20 марта 2025 года. Одним из спикеров на ней выступил губернатор Руслан Кухарук. В течение пяти дней участники программы изучали опыт округа в сфере экономики и благоустройства. Они также побывали на Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» и приняли участие в пленарном заседании форума «Малая родина — сила России».
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