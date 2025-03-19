Губернатор ХМАО прочитает лекцию российским мэрам

Глава ХМАО Руслан Кухарук выступит спикером четвертого образовательного модуля программы «Школа мэров», который стартовал в Югре 20 марта. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства региона «Югра.Официально».
«Участники познакомятся с ключевыми инвестиционными проектами Ханты-Мансийска, проанализируют межбюджетные отношения и научатся внедрять креативные индустрии в промышленные зоны», — отметили в канале. Кухарук, как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, также расскажет о механизмах повышения эффективности муниципального управления.
В рамках пятидневной программы мэры и управленцы из Запорожской области, ЛНР, Чечни, Адыгеи и других регионов изучат опыт округа в сфере экономики и благоустройства. Программа включает посещение Южно-Приобского месторождения «Газпром нефти» и участие в пленарном заседании форума «Малая родина — сила России». Совместно с участниками инициативы «Лидеры изменений Югры» гости встретятся с представителями администрации президента и экспертами РАНХиГС.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук встречался с высшими религиозными и политическими лидерами, включая Патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко. Они обсуждали вклад ХМАО в экономику и стратегическую безопасность России, а также сотрудничество в области информационных технологий и культуры.
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