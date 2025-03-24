В ХМАО из-за ледохода остановят поиски пропавшего на Оби школьника

В Сургуте (ХМАО) спасатели прервут поиски провалившегося под лед на Оби школьника. Их возобновят после завершения ледохода, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.
«Поисковые работы продолжаются, мы планируем их завершить в апреле. Мы планируем возобновить поиски после того, как пройдет ледоход, то есть уже с воды, в мае», — приводит слова Рачева «СургутИнформ-ТВ».
В ходе поисков спасатели обследовали 440 тысяч квадратных метров дна Оби с помощью эхолота. Еще девять тысяч квадратных метров проверили спасатели. Также ведется периодический осмотр открытых участков воды с помощью квадрокоптера.
Два ребенка провалились под лед в Сургуте 13 января. Одного из них спасли, второго унесло течением. По факту случившегося в СУ СКР по ХМАО завели уголовное дело. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура региона, надзорное ведомство организовало проверку.
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