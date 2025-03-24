24 марта 2025

В ХМАО из-за ледохода остановят поиски пропавшего на Оби школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели приостановят поиски провалившегося под лед на Оби мальчика на время ледохода
Спасатели приостановят поиски провалившегося под лед на Оби мальчика на время ледохода Фото:

В Сургуте (ХМАО) спасатели прервут поиски провалившегося под лед на Оби школьника. Их возобновят после завершения ледохода, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Поисковые работы продолжаются, мы планируем их завершить в апреле. Мы планируем возобновить поиски после того, как пройдет ледоход, то есть уже с воды, в мае», — приводит слова Рачева «СургутИнформ-ТВ».

В ходе поисков спасатели обследовали 440 тысяч квадратных метров дна Оби с помощью эхолота. Еще девять тысяч квадратных метров проверили спасатели. Также ведется периодический осмотр открытых участков воды с помощью квадрокоптера.

Два ребенка провалились под лед в Сургуте 13 января. Одного из них спасли, второго унесло течением. По факту случившегося в СУ СКР по ХМАО завели уголовное дело. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура региона, надзорное ведомство организовало проверку.

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В Сургуте (ХМАО) спасатели прервут поиски провалившегося под лед на Оби школьника. Их возобновят после завершения ледохода, сообщил журналистам начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Поисковые работы продолжаются, мы планируем их завершить в апреле. Мы планируем возобновить поиски после того, как пройдет ледоход, то есть уже с воды, в мае», — приводит слова Рачева «СургутИнформ-ТВ». В ходе поисков спасатели обследовали 440 тысяч квадратных метров дна Оби с помощью эхолота. Еще девять тысяч квадратных метров проверили спасатели. Также ведется периодический осмотр открытых участков воды с помощью квадрокоптера. Два ребенка провалились под лед в Сургуте 13 января. Одного из них спасли, второго унесло течением. По факту случившегося в СУ СКР по ХМАО завели уголовное дело. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура региона, надзорное ведомство организовало проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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