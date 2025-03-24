24 марта 2025

В Сургуте таксист домогался до 16-летнего подростка во время поездки

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверяют таксиста, который домогался до подростка
Силовики проверяют таксиста, который домогался до подростка Фото:

В Сургуте (ХМАО) таксист домогался до 16-летнего подростка, спрашивал, «что он делает, когда возбуждается» и просил помассировать ему шею. Силовики установили мужчину и начали процессуальную проверку.

«[Сын] конечно, не сразу понял, что таксист ведёт себя ненормально. После вопроса о возбуждении попросил остановить машину», — рассказал «Мегаполису» отец парня.

В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что таксист установлен, материалы по нему переданы в следственный комитет. В СК сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

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В Сургуте (ХМАО) таксист домогался до 16-летнего подростка, спрашивал, «что он делает, когда возбуждается» и просил помассировать ему шею. Силовики установили мужчину и начали процессуальную проверку. «[Сын] конечно, не сразу понял, что таксист ведёт себя ненормально. После вопроса о возбуждении попросил остановить машину», — рассказал «Мегаполису» отец парня. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что таксист установлен, материалы по нему переданы в следственный комитет. В СК сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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