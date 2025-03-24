В Сургуте таксист домогался до 16-летнего подростка во время поездки

Силовики проверяют таксиста, который домогался до подростка
В Сургуте (ХМАО) таксист домогался до 16-летнего подростка, спрашивал, «что он делает, когда возбуждается» и просил помассировать ему шею. Силовики установили мужчину и начали процессуальную проверку.
«[Сын] конечно, не сразу понял, что таксист ведёт себя ненормально. После вопроса о возбуждении попросил остановить машину», — рассказал «Мегаполису» отец парня.
В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что таксист установлен, материалы по нему переданы в следственный комитет. В СК сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.
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