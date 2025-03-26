Военные ВС РФ обстреляют вулканы на Камчатке, чтобы предотвратить ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минобороны собирается ударить по вулкану
Минобороны собирается ударить по вулкану Фото:

В среду, 26 марта, в районе Вилючинского вулкана на Камчатке проведут предупредительный спуск лавин. Для этого подразделения Минобороны обстреляют лавиноопасные вулканы, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Предупредительный спуск лавин произведут в среду, 26 марта, в районе Вилючинскогo вулкана на Камчатке... Предупредительный спуск снежных лавин будет проводиться путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана. Спуск лавин выполнят подразделения Минобороны России», — передает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, предупредительные обстрелы направлены также на защиту ключевых инфраструктурных объектов от ЧС, включая автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтные линии. В связи с проведением операции, туристическим фирмам и любителям экстремальных видов спорта рекомендуется избегать поездок в этот район на ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среду, 26 марта, в районе Вилючинского вулкана на Камчатке проведут предупредительный спуск лавин. Для этого подразделения Минобороны обстреляют лавиноопасные вулканы, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. «Предупредительный спуск лавин произведут в среду, 26 марта, в районе Вилючинскогo вулкана на Камчатке... Предупредительный спуск снежных лавин будет проводиться путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана. Спуск лавин выполнят подразделения Минобороны России», — передает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю. По информации ведомства, предупредительные обстрелы направлены также на защиту ключевых инфраструктурных объектов от ЧС, включая автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтные линии. В связи с проведением операции, туристическим фирмам и любителям экстремальных видов спорта рекомендуется избегать поездок в этот район на ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...