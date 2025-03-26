Военные ВС РФ обстреляют вулканы на Камчатке, чтобы предотвратить ЧС

В среду, 26 марта, в районе Вилючинского вулкана на Камчатке проведут предупредительный спуск лавин. Для этого подразделения Минобороны обстреляют лавиноопасные вулканы, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«Предупредительный спуск лавин произведут в среду, 26 марта, в районе Вилючинскогo вулкана на Камчатке... Предупредительный спуск снежных лавин будет проводиться путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана. Спуск лавин выполнят подразделения Минобороны России», — передает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.
По информации ведомства, предупредительные обстрелы направлены также на защиту ключевых инфраструктурных объектов от ЧС, включая автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтные линии. В связи с проведением операции, туристическим фирмам и любителям экстремальных видов спорта рекомендуется избегать поездок в этот район на ближайшее время.
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