Мишустин назвал «локомотив» роста экономики в России

Мишустин: локомотивом роста экономики в России стал внутренний спрос
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Российская экономика растет, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Российская экономика растет, отметил премьер-министр Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Российская экономика растет благодаря росту внутреннего спроса в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о результатах работы правительства в Госдуме.

«Локомотивом роста в 2024 году стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили почти семь с половиной процентов», — отметил председатель правительства.

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Российская экономика растет благодаря росту внутреннего спроса в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о результатах работы правительства в Госдуме. «Локомотивом роста в 2024 году стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили почти семь с половиной процентов», — отметил председатель правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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