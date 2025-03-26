Мишустин назвал «локомотив» роста экономики в России

Российская экономика растет, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
новость из сюжетаОтчет Мишустина в Госдуме
Российская экономика растет благодаря росту внутреннего спроса в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о результатах работы правительства в Госдуме.
«Локомотивом роста в 2024 году стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили почти семь с половиной процентов», — отметил председатель правительства.
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