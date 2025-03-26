В России ужесточат наказание мошенникам, использующим искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, компьютерная безопасность, пиратство
Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой по ужесточению борьбы с кибермошенниками Фото:

Правительство РФ поддержало предложение об ужесточении уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. С ним обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В парламенте она представляет Челябинскую область.

Новость по теме
В Петербурге мошенник довел до самоубийства 17-летнего подростка. Видео

«Обратилась к Михаилу Владимировичу с предложением рассмотреть вопрос об ужесточении уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, Также уточнила, какие дополнительные меры правительство планирует принять для защиты особенно уязвимых граждан — прежде всего, подростков. Благодарю председателя правительства за абсолютную поддержку моего предложения!» — заявила Лантратова.

По ее словам, Мишустин сообщил о создании единой платформы для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов, которая позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета. Это позволит эффективнее вскрывать сложные схемы обмана, дипфейки, фейковые call-центры и реагировать на взлом аккаунтов.

«За последние годы цифровые мошенники причинили россиянам ущерб на сотни миллиардов рублей. Что страшнее всего, жертвами все чаще становятся подростки. В Санкт-Петербурге 17-летний мальчик ушел из жизни после того, как стал жертвой мошенников. Недавно мне позвонила женщина — ее сын перевел деньги, принадлежащие матери, и боялся признаться. Мальчик таял на глазах, но к счастью его удалось спасти», — поделилась с URA.RU Лантратова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ поддержало предложение об ужесточении уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. С ним обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В парламенте она представляет Челябинскую область. «Обратилась к Михаилу Владимировичу с предложением рассмотреть вопрос об ужесточении уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, Также уточнила, какие дополнительные меры правительство планирует принять для защиты особенно уязвимых граждан — прежде всего, подростков. Благодарю председателя правительства за абсолютную поддержку моего предложения!» — заявила Лантратова. По ее словам, Мишустин сообщил о создании единой платформы для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов, которая позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета. Это позволит эффективнее вскрывать сложные схемы обмана, дипфейки, фейковые call-центры и реагировать на взлом аккаунтов. «За последние годы цифровые мошенники причинили россиянам ущерб на сотни миллиардов рублей. Что страшнее всего, жертвами все чаще становятся подростки. В Санкт-Петербурге 17-летний мальчик ушел из жизни после того, как стал жертвой мошенников. Недавно мне позвонила женщина — ее сын перевел деньги, принадлежащие матери, и боялся признаться. Мальчик таял на глазах, но к счастью его удалось спасти», — поделилась с URA.RU Лантратова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме