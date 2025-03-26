Еще одна переправа в Прикамье закрылась
В Пермском крае закрыли очередную ледовую переправу — в Чусовском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«С 26 марта 2025 года ледовая переправа в Верхнечусовских городках прекращает свою работу. Лед на водоемах перешел в стадию таяния», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на данный момент в регионе действует семь переправ.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае закрыли ледовую переправу в Оханском муниципальном округе. Ограничения введены из-за погодных условий.
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