В Пермском крае закрыли очередную ледовую переправу

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Еще одна переправа в Прикамье закрылась
Еще одна переправа в Прикамье закрылась Фото:

В Пермском крае закрыли очередную ледовую переправу — в Чусовском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. 

«С 26 марта 2025 года ледовая переправа в Верхнечусовских городках прекращает свою работу. Лед на водоемах перешел в стадию таяния», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на данный момент в регионе  действует семь переправ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае закрыли ледовую переправу в Оханском муниципальном округе. Ограничения введены из-за погодных условий.

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В Пермском крае закрыли очередную ледовую переправу — в Чусовском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.  «С 26 марта 2025 года ледовая переправа в Верхнечусовских городках прекращает свою работу. Лед на водоемах перешел в стадию таяния», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на данный момент в регионе  действует семь переправ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае закрыли ледовую переправу в Оханском муниципальном округе. Ограничения введены из-за погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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