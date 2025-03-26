Арестованный за бездействие на фронте полковник ВСУ объявил бессрочную голодовку

Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения полковнику Вооружённых сил Украины Илье Лапину, оставив его под стражей. В ответ украинский офицер объявил голодовку. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
«Суд постановил обеспечить арестованному доступ к медицинской помощи — лечение будет проходить в медучреждении под конвоем. В ответ на это судебное решение Лапин объявил бессрочную голодовку», — пишет «Общественное. Новости».
Напомним, что 20 января на Украине задержали трёх высокопоставленных военных: бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Лапина. Их обвиняют в неумелом руководстве, приведшем к потере личного состава, техники и части территории Харьковской области в мае 2024 года.
По версии следствия, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й бригады теробороны и 415-го стрелкового батальона 23-й мехбригады своими действиями (или бездействием) способствовали прорыву обороны и отступлению ВСУ. Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. Суд против украинских офицеров вызвал протесты среди сослуживцев и ряда политиков.
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