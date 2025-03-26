26 марта 2025

Арестованный за бездействие на фронте полковник ВСУ объявил бессрочную голодовку

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Полковника ВСУ обвиняют в провале на Харьковском направлении
Полковника ВСУ обвиняют в провале на Харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения полковнику Вооружённых сил Украины Илье Лапину, оставив его под стражей. В ответ украинский офицер объявил голодовку. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Суд постановил обеспечить арестованному доступ к медицинской помощи — лечение будет проходить в медучреждении под конвоем. В ответ на это судебное решение Лапин объявил бессрочную голодовку», — пишет «Общественное. Новости».

Напомним, что 20 января на Украине задержали трёх высокопоставленных военных: бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Лапина. Их обвиняют в неумелом руководстве, приведшем к потере личного состава, техники и части территории Харьковской области в мае 2024 года.

По версии следствия, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й бригады теробороны и 415-го стрелкового батальона 23-й мехбригады своими действиями (или бездействием) способствовали прорыву обороны и отступлению ВСУ. Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. Суд против украинских офицеров вызвал протесты среди сослуживцев и ряда политиков.

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Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения полковнику Вооружённых сил Украины Илье Лапину, оставив его под стражей. В ответ украинский офицер объявил голодовку. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости». «Суд постановил обеспечить арестованному доступ к медицинской помощи — лечение будет проходить в медучреждении под конвоем. В ответ на это судебное решение Лапин объявил бессрочную голодовку», — пишет «Общественное. Новости». Напомним, что 20 января на Украине задержали трёх высокопоставленных военных: бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Лапина. Их обвиняют в неумелом руководстве, приведшем к потере личного состава, техники и части территории Харьковской области в мае 2024 года. По версии следствия, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й бригады теробороны и 415-го стрелкового батальона 23-й мехбригады своими действиями (или бездействием) способствовали прорыву обороны и отступлению ВСУ. Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. Суд против украинских офицеров вызвал протесты среди сослуживцев и ряда политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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