На Украине обвинили генерала ВСУ в гибели бойцов

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ГБР Украины обвинило генерала ВСУ в больших потерях личного состава
ГБР Украины обвинило генерала ВСУ в больших потерях личного состава Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бригадного генерала, командовавшего 23-м отдельным стрелковым батальоном Вооруженных сил Украины, который понес значительные потери на лиманском и харьковском направлениях в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», ссылаясь на собственные источники.

«Дело возбуждено по статье о халатности в условиях военного положения, которая предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы», — сообщает «Общественное». По данным издания, неуказанный генерал обвиняется в том, что его бездействие привело к значительным потерям среди личного состава, массовому дезертирству и снижению боеспособности воинского подразделения.

Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. В январе 2025 года широкий общественный резонанс вызвал арест трех бывших командиров: бригадного генерала Юрия Галушкина, экс-командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанта Артура Горбенко, возглавлявшего 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны, и полковника Ильи Лапина, командовавшего 415-м отдельным стрелковым батальоном 23-й механизированной бригады. Их обвинили в халатности, приведшей к потере части Харьковской области в мае 2024 года во время наступления российских войск. Судебные меры — арест с возможностью залога — вызвали протесты среди сослуживцев и ряда политиков.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бригадного генерала, командовавшего 23-м отдельным стрелковым батальоном Вооруженных сил Украины, который понес значительные потери на лиманском и харьковском направлениях в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», ссылаясь на собственные источники. «Дело возбуждено по статье о халатности в условиях военного положения, которая предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы», — сообщает «Общественное». По данным издания, неуказанный генерал обвиняется в том, что его бездействие привело к значительным потерям среди личного состава, массовому дезертирству и снижению боеспособности воинского подразделения. Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. В январе 2025 года широкий общественный резонанс вызвал арест трех бывших командиров: бригадного генерала Юрия Галушкина, экс-командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанта Артура Горбенко, возглавлявшего 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны, и полковника Ильи Лапина, командовавшего 415-м отдельным стрелковым батальоном 23-й механизированной бригады. Их обвинили в халатности, приведшей к потере части Харьковской области в мае 2024 года во время наступления российских войск. Судебные меры — арест с возможностью залога — вызвали протесты среди сослуживцев и ряда политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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