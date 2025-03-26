Авторитетный бизнесмен Петерман получил статусную награду думы ХМАО

Глава корпорации «Славтэк» из Нижневартовска Александр Петерман, критиковавший власти, получил статусную награду думы ХМАО. Депутаты на заседании 27 марта приняли решение наградить его почетной грамотой за многолетний эффективный труд, активную общественную и благотворительную деятельность и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.
«Принято решение рекомендовать принять постановление думой округа с учетом предложений постоянной комисии», — прокомментировал председатель комиссии думы ХМАО по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике Леонид Михалко. В числе представленных к награде есть и Петерман. К премии прилагается выплата в размере 30 тысяч рублей.
Решение поддержали все присутствующие депутаты. Единоглавно проголосовали 37 парламентариев. Главная интрига: помирятся ли Петерман со спикером думы Борисом Хохряковым, которого бизнесмен неоднократно резко критиковал в публичном поле.
Ранее URA.RU писало о том, что дума ХМАО подготовила проект постановления о награждении Петермана. Бизнесмен известен активной критикой окружных властей во времена экс-губернатора Натальи Комаровой.
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