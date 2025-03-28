На свердловской трассе выстроилась четырехкилометровая пробка

Движение затруднено в сторону Екатеринбурга (архивное фото)
На Тюменском тракте возле поселка Тугулым (Свердловская область) выстроилась огромная пробка. Движение встало с 268-го по 272-й километр, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 268 — 272 километр (Тугулымский МО) затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с проведением дорожных работ и большим транспортным потоком», — пояснили дорожники.
Водителей призвали быть внимательными, а также заранее планировать маршрут. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули в компании.
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