На свердловской трассе выстроилась четырехкилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение затруднено в сторону Екатеринбурга (архивное фото)
Движение затруднено в сторону Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

На Тюменском тракте возле поселка Тугулым (Свердловская область) выстроилась огромная пробка. Движение встало с 268-го по 272-й километр, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 268 — 272 километр (Тугулымский МО) затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с проведением дорожных работ и большим транспортным потоком», — пояснили дорожники.

Водителей призвали быть внимательными, а также заранее планировать маршрут. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Тюменском тракте возле поселка Тугулым (Свердловская область) выстроилась огромная пробка. Движение встало с 268-го по 272-й километр, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 268 — 272 километр (Тугулымский МО) затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с проведением дорожных работ и большим транспортным потоком», — пояснили дорожники. Водителей призвали быть внимательными, а также заранее планировать маршрут. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...