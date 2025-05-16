Украина потеряла еще один истребитель F-16

Истребитель F-16 ВСУ потерял связь с командованием во время выполнения боевого задания по отражению воздушного нападения. Об этом сообщили в воздушных силах страны.
«Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника. 16 мая около 03.30 связь с самолетом была потеряна», — сообщает telegram-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на воздушные силы Украины.
Ранее сообщалось о загадочных исчезновениях истребителей F-16 на территории Украины. 12 апреля представители Военно-воздушных сил страны официально признали утрату одного из этих самолетов, а также подтвердили гибель пилота в ходе выполнения боевой задачи.
Вооруженные силы РФ впервые уничтожили истребитель F-16 в зоне спецоперации в августе 2024 года, партию самолетов в конце июля поставил Запад Украине. Технические характеристики F-16 и их ключевых отличий от российских МиГ-29 — в материале URA.RU.
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