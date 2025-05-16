Украина потеряла еще один истребитель F-16

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Киев потерял F-16, пилот катапультировался
Киев потерял F-16, пилот катапультировался Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истребитель F-16 ВСУ потерял связь с командованием во время выполнения боевого задания по отражению воздушного нападения. Об этом сообщили в воздушных силах страны.

«Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника. 16 мая около 03.30 связь с самолетом была потеряна», — сообщает telegram-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на воздушные силы Украины. 

Ранее сообщалось о  загадочных исчезновениях истребителей F-16 на территории Украины. 12 апреля представители Военно-воздушных сил страны официально признали утрату одного из этих самолетов, а также подтвердили гибель пилота в ходе выполнения боевой задачи.

Вооруженные силы РФ впервые уничтожили истребитель F-16 в зоне спецоперации в августе 2024 года, партию самолетов в конце июля поставил Запад Украине. Технические характеристики F-16 и их ключевых отличий от российских МиГ-29 — в материале URA.RU.

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Истребитель F-16 ВСУ потерял связь с командованием во время выполнения боевого задания по отражению воздушного нападения. Об этом сообщили в воздушных силах страны. «Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника. 16 мая около 03.30 связь с самолетом была потеряна», — сообщает telegram-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на воздушные силы Украины.  Ранее сообщалось о  загадочных исчезновениях истребителей F-16 на территории Украины. 12 апреля представители Военно-воздушных сил страны официально признали утрату одного из этих самолетов, а также подтвердили гибель пилота в ходе выполнения боевой задачи. Вооруженные силы РФ впервые уничтожили истребитель F-16 в зоне спецоперации в августе 2024 года, партию самолетов в конце июля поставил Запад Украине. Технические характеристики F-16 и их ключевых отличий от российских МиГ-29 — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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