Раскрыт представитель США на переговорах в Стамбуле

На предстоящих переговорах между США и Россией интересы Вашингтона будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.
«США на переговорах будет представлять директор по планированию политики Госдепартамента США Майкл Энтон», — передает сообщение издание Reuters. Энтон ранее занимал различные посты в сфере национальной безопасности и считается опытным переговорщиком.
В Стамбуле 16 мая запланированы прямые переговоры между делегациями России и Украины. Российскую сторону на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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