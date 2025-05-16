Раскрыт представитель США на переговорах в Стамбуле

Reuters: Энтон представит США на переговорах с делегацией России в Стамбуле
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США на переговорах в Стамбуле представит Майкл Энтон
США на переговорах в Стамбуле представит Майкл Энтон Фото:
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В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

На предстоящих переговорах между США и Россией интересы Вашингтона будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«США на переговорах будет представлять директор по планированию политики Госдепартамента США Майкл Энтон», — передает сообщение издание Reuters. Энтон ранее занимал различные посты в сфере национальной безопасности и считается опытным переговорщиком.

В Стамбуле 16 мая запланированы прямые переговоры между делегациями России и Украины. Российскую сторону на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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На предстоящих переговорах между США и Россией интересы Вашингтона будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства. «США на переговорах будет представлять директор по планированию политики Госдепартамента США Майкл Энтон», — передает сообщение издание Reuters. Энтон ранее занимал различные посты в сфере национальной безопасности и считается опытным переговорщиком. В Стамбуле 16 мая запланированы прямые переговоры между делегациями России и Украины. Российскую сторону на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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