Зеленский заявил, что Эрдоган считает Крым украинским

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Эрдоган признал Крым за Украиной, заявил Зеленский
Эрдоган признал Крым за Украиной, заявил Зеленский Фото:

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины и признал Крым украинским. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский

«Эрдоган вновь подтвердил, что считает Крым украинским», — заявил Зеленский на встрече с журналистами в Анкаре. Трансляция ведется на украинском youtube-канале «Общественные новости». 

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран не признали результаты голосования, настаивая на принадлежности региона Украине. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Крым остается украинской территорией, несмотря на предложения США и ЕС рассмотреть вопрос признания полуострова российским для достижения соглашения о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Крым был утерян Украиной много лет назад. 

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины и признал Крым украинским. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.  «Эрдоган вновь подтвердил, что считает Крым украинским», — заявил Зеленский на встрече с журналистами в Анкаре. Трансляция ведется на украинском youtube-канале «Общественные новости».  Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран не признали результаты голосования, настаивая на принадлежности региона Украине. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Крым остается украинской территорией, несмотря на предложения США и ЕС рассмотреть вопрос признания полуострова российским для достижения соглашения о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Крым был утерян Украиной много лет назад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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