Верховный суд отказался рассмотреть жалобу уволенного депутата-прогульщика

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу депутата Госдумы Юрия Напсо, которому досрочного прекратили полномочия. Парламентарий два года прогуливал заседания ГД и жил в ОАЭ.
«Отказано в принятии заявления», — указано в карточке дела. Жалобу Напсо отправил 3 апреля.
Госдума единогласно прекратила полномочия депутата. Напсо не появлялся в парламенте около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Фактически депутат живет ОАЭ. Подробнее о скандале — в материале URA.RU.
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