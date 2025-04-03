Верховный суд отказался рассмотреть жалобу уволенного депутата-прогульщика

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Суд отказал депутату-прогульщику Наспо в жалобе
Суд отказал депутату-прогульщику Наспо в жалобе Фото:

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу депутата Госдумы Юрия Напсо, которому досрочного прекратили полномочия. Парламентарий два года прогуливал заседания ГД и жил в ОАЭ. 

«Отказано в принятии заявления», — указано в карточке дела. Жалобу Напсо отправил 3 апреля. 

Госдума единогласно прекратила полномочия депутата. Напсо не появлялся в парламенте около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Фактически депутат живет ОАЭ. Подробнее о скандале — в материале URA.RU. 

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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу депутата Госдумы Юрия Напсо, которому досрочного прекратили полномочия. Парламентарий два года прогуливал заседания ГД и жил в ОАЭ.  «Отказано в принятии заявления», — указано в карточке дела. Жалобу Напсо отправил 3 апреля.  Госдума единогласно прекратила полномочия депутата. Напсо не появлялся в парламенте около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Фактически депутат живет ОАЭ. Подробнее о скандале — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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