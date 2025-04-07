Под солнечным ударом: чего ждать от магнитной бури 8 апреля 2025

Ученые предупреждают о неспокойной геомагнитной обстановке в ближайшие дни. Уже четвертый день на Солнце появляются вспышки, которые вызывают магнитные бури. Чего ждать от магнитосферы Земли 8 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 8 апреля 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, активность Солнца сейчас на «оранжевом» уровне — 4,7 баллов из 10. Это означает, что звезда находится в умеренно активном состоянии, а значит, вспышки продолжаются. За последние 72 часа зафиксировано 11 новых вспышек, одна из которых достигла среднего класса М. Это не самый мощный взрыв, но его влияние на Землю оказалось заметно.
Специалисты объясняют: даже если вспышки не кажутся очень сильными, космический ветер, порожденный ими, продолжает «давить» на магнитосферу Земли. Главная причина ухудшения обстановки — отрицательная компонента магнитного поля в солнечном ветре. Она направлена противоположно магнитному полю нашей планеты, тем самым «пронзая» защиту Земли и насыщая ее заряженными частицами. Таким образом, уже трое суток солнечный ветер «продувает» магнитосферу насквозь, и пока обстановка не улучшается. В лаборатории отмечают: «особых изменений в лучшую сторону нет», а значит, стоит быть осторожными.
Прогноз магнитных бурь на 8 апреля 2025 года: что ожидать
По информации лаборатории, вероятность того, что 8 апреля магнитосфера Земли останется спокойной, составляет 39%. Это значит, что почти 4 из 10 дней в подобных условиях проходят без значительных изменений. При этом вероятность геомагнитных возмущений, то есть небольших колебаний, равна 35%, а магнитных бурь — 26%. На первый взгляд, 26% может показаться не так много, но в контексте долгосрочных прогнозов это вполне ощутимый риск.
Пик активности ожидается с 4 до 6 утра — это оранжевый уровень, свидетельствующий о возбужденной магнитосфере. Именно в такие моменты некоторые люди могут ощущать головные боли, усталость или перепады давления.
В целом уровень геомагнитной активности прогнозируется 3,5 балла — это зеленый уровень, который считается умеренным фоном. Для большинства людей такой фон практически незаметен, но метеозависимые могут чувствовать легкое недомогание.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 8 апреля 2025
8 апреля 2025 года давление в Москве будет низким — около 740 мм ртутного столба (норма 755-765 мм). Из-за этого некоторые могут чувствовать себя плохо: появится слабость, сонливость, головная боль, будет сложно сосредоточиться. А вот в Санкт-Петербурге давление будет нормальным — 761 мм ртутного столба, так что петербуржцам повезет больше.
Прогноз магнитных бурь на апрель 2025
Ближайшие дни — 9 апреля и далее — станут лишь началом периода колебаний. По долгосрочным прогнозам, в апреле-мае ожидается целая серия геомагнитных возмущений. Уже 10–12 апреля Землю накроет новая волна магнитных бурь, а к 20-м числам апреля ситуация может снова осложниться. Затем в начале мая ожидаются сильные магнитные бури 2, 5 и 6 числа — именно в эти дни метеозависимым стоит особо внимательно следить за своим здоровьем. Значит, ближайшие недели лучше «держать руку на пульсе» и быть готовыми к переменам.
Как подготовиться к магнитной буре
- Отслеживайте прогнозы: Пользуйтесь метеорологическими сайтами и приложениями.
- Берегите себя: Избегайте перегрузок, стресса и тяжелой работы в дни бурь.
- Правильно питайтесь: Больше фруктов, овощей и зелени. Меньше жирного, жареного, соленого, алкоголя и кофе.
- Пейте воду: Поддерживайте водный баланс.
- Высыпайтесь: Полноценный сон — залог хорошего самочувствия.
- Гуляйте: Свежий воздух полезен, но избегайте долгого пребывания на солнце в пик активности.
- Принимайте контрастный душ: Он улучшает тонус сосудов.
- Советуйтесь с врачом: При хронических заболеваниях или метеозависимости обсудите с врачом необходимые препараты. Самолечение опасно
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