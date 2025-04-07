В Екатеринбурге BMW влетела в трамвай, вагоны сошли с рельсов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают медики
На месте аварии работают медики Фото:

В Екатеринбурге вечером 7 апреля на пересечении улиц Викулова — Крауля водитель BMW на скорости въехал в трамвай. Два вагона сошли с рельсов, рассказал URA.RU читатель.

«На перекрестке Викулова и Крауля трамвай сошел с рельсов, там же BMW врезалась в состав. Пока неизвестно, от столкновения ли два вагона оказались на проезжей части», — сказал собеседник. На место ЧП прибыли две реанимации.

На участке движение трамваев встало, собирается длинная пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС организовали проверку.

Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП
Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП
Фото:
Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется
Фото:
На улицах Крауля и Викулова собираются пробки
На улицах Крауля и Викулова собираются пробки
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 7 апреля на пересечении улиц Викулова — Крауля водитель BMW на скорости въехал в трамвай. Два вагона сошли с рельсов, рассказал URA.RU читатель. «На перекрестке Викулова и Крауля трамвай сошел с рельсов, там же BMW врезалась в состав. Пока неизвестно, от столкновения ли два вагона оказались на проезжей части», — сказал собеседник. На место ЧП прибыли две реанимации. На участке движение трамваев встало, собирается длинная пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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