В Екатеринбурге вечером 7 апреля на пересечении улиц Викулова — Крауля водитель BMW на скорости въехал в трамвай. Два вагона сошли с рельсов, рассказал URA.RU читатель.
«На перекрестке Викулова и Крауля трамвай сошел с рельсов, там же BMW врезалась в состав. Пока неизвестно, от столкновения ли два вагона оказались на проезжей части», — сказал собеседник. На место ЧП прибыли две реанимации.
На участке движение трамваев встало, собирается длинная пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС организовали проверку.
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