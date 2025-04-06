06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Петербурге кирпич пробил голову семилетнему ребенку, СК завел дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка
После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка Фото:

На Васильевском острове в Петербурге с фасада здания, неподалеку от детского сада, на ребенка упал кирпич. Мальчик был экстренно госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«7 апреля в утреннее время на семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на 8-ой линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале.

У ребенка диагностирован перелом теменной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. В настоящее время состояние малыша оценивается как тяжелое, врачи прилагают все усилия для спасения жизни мальчика. После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Васильевском острове в Петербурге с фасада здания, неподалеку от детского сада, на ребенка упал кирпич. Мальчик был экстренно госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «7 апреля в утреннее время на семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на 8-ой линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. У ребенка диагностирован перелом теменной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. В настоящее время состояние малыша оценивается как тяжелое, врачи прилагают все усилия для спасения жизни мальчика. После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...