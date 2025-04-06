В Петербурге кирпич пробил голову семилетнему ребенку, СК завел дело

На Васильевском острове в Петербурге с фасада здания, неподалеку от детского сада, на ребенка упал кирпич. Мальчик был экстренно госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«7 апреля в утреннее время на семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на 8-ой линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале.
У ребенка диагностирован перелом теменной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. В настоящее время состояние малыша оценивается как тяжелое, врачи прилагают все усилия для спасения жизни мальчика. После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка.
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