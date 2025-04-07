Правительство ХМАО утвердило новые правила контроля в сфере туризма, направленные на борьбу с нелегальными гостиницами и экскурсоводами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ХМАО.
«Выявление в интернете, СМИ или других открытых источниках двух и более объявлений о незарегистрированных гостиницах, пляжах или экскурсиях в течение месяца станет основанием для внеплановой проверки», — следует из документа. Проверки коснутся также гидов и инструкторов, работающих без аттестации. Контроль будут осуществлять сотрудники департамента промышленности ХМАО.
Планируется, что это усиление контроля позволит снизить число травм на туристических маршрутах и сократить количество неаттестованных экскурсоводов. Штрафы за нарушения, такие как отсутствие лицензии или несоблюдение стандартов безопасности, могут достигать 500 тыс. рублей. По данным МЧС, в 2024 году 30% экскурсий в регионе проводились с нарушениями.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции трех гостиниц в Ханты-Мансийске: «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.
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