07 апреля 2025

Власти ХМАО объявили войну нелегальному турбизнесу

Власти ХМАО ужесточили контроль за туристическим бизнесом
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ужесточили контроль над нелегальными экскурсоводами и гостиницами
В ХМАО ужесточили контроль над нелегальными экскурсоводами и гостиницами Фото:

Правительство ХМАО утвердило новые правила контроля в сфере туризма, направленные на борьбу с нелегальными гостиницами и экскурсоводами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ХМАО.

«Выявление в интернете, СМИ или других открытых источниках двух и более объявлений о незарегистрированных гостиницах, пляжах или экскурсиях в течение месяца станет основанием для внеплановой проверки», — следует из документа. Проверки коснутся также гидов и инструкторов, работающих без аттестации. Контроль будут осуществлять сотрудники департамента промышленности ХМАО.

Планируется, что это усиление контроля позволит снизить число травм на туристических маршрутах и сократить количество неаттестованных экскурсоводов. Штрафы за нарушения, такие как отсутствие лицензии или несоблюдение стандартов безопасности, могут достигать 500 тыс. рублей. По данным МЧС, в 2024 году 30% экскурсий в регионе проводились с нарушениями.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции трех гостиниц в Ханты-Мансийске: «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.

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Правительство ХМАО утвердило новые правила контроля в сфере туризма, направленные на борьбу с нелегальными гостиницами и экскурсоводами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Выявление в интернете, СМИ или других открытых источниках двух и более объявлений о незарегистрированных гостиницах, пляжах или экскурсиях в течение месяца станет основанием для внеплановой проверки», — следует из документа. Проверки коснутся также гидов и инструкторов, работающих без аттестации. Контроль будут осуществлять сотрудники департамента промышленности ХМАО. Планируется, что это усиление контроля позволит снизить число травм на туристических маршрутах и сократить количество неаттестованных экскурсоводов. Штрафы за нарушения, такие как отсутствие лицензии или несоблюдение стандартов безопасности, могут достигать 500 тыс. рублей. По данным МЧС, в 2024 году 30% экскурсий в регионе проводились с нарушениями. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции трех гостиниц в Ханты-Мансийске: «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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