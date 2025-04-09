09 апреля 2025

Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком избиении школьницы в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео с избиением девочки распространилось в социальных сетях
Видео с избиением девочки распространилось в социальных сетях Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту жестокого избиения 16-летней девочки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«По данным следствия, в марте текущего года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области группа школьниц в одном из образовательных учреждений, используя малозначительный повод, жестоко избили 16-летнюю девочку», — говорится в сообщении.

Школьницы били девочку по лицу, груди, голове, животу и спине. Происходящее они снимали на камеру, после чего опубликовали видео в социальных сетях.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ — хулиганство. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад с предварительными и окончательными результатами расследования.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту жестокого избиения 16-летней девочки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «По данным следствия, в марте текущего года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области группа школьниц в одном из образовательных учреждений, используя малозначительный повод, жестоко избили 16-летнюю девочку», — говорится в сообщении. Школьницы били девочку по лицу, груди, голове, животу и спине. Происходящее они снимали на камеру, после чего опубликовали видео в социальных сетях. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ — хулиганство. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад с предварительными и окончательными результатами расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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