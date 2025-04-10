РБК: власти стали готовиться к возврату иностранных компаний

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Разрабатывается законопроект для возвращения иностранных брендов
Разрабатывается законопроект для возвращения иностранных брендов Фото:

Российское правительство рассматривает возможность возврата иностранных компаний, ушедших с рынка после 2022 года. Для этого разрабатываются специальные условия, которые должны будут соблюсти зарубежные бизнесы, желающие возобновить работу в стране, сообщает РБК.

«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — передает РБК. Власти хотят, чтобы иностранные компании, возвращаясь в Россию, наладили здесь производство, делились технологиями и создавали полные производственные цепочки — от деталей до готовой продукции.

Одновременно разрабатываются меры поддержки и защиты национальных предприятий от возможной конкуренции. Власти также хотят дать российским предпринимателям право оценивать риски от возвращения каждой иностранной компании и высказываться о возможных последствиях ее работы на нашем рынке.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев уже заявлял о достижении договоренностей по возвращению западных компаний. Инициатива по организации этого процесса, исходила непосредственно от президента России Владимира Путина, сообщил Царьград.

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Российское правительство рассматривает возможность возврата иностранных компаний, ушедших с рынка после 2022 года. Для этого разрабатываются специальные условия, которые должны будут соблюсти зарубежные бизнесы, желающие возобновить работу в стране, сообщает РБК. «Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — передает РБК. Власти хотят, чтобы иностранные компании, возвращаясь в Россию, наладили здесь производство, делились технологиями и создавали полные производственные цепочки — от деталей до готовой продукции. Одновременно разрабатываются меры поддержки и защиты национальных предприятий от возможной конкуренции. Власти также хотят дать российским предпринимателям право оценивать риски от возвращения каждой иностранной компании и высказываться о возможных последствиях ее работы на нашем рынке. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев уже заявлял о достижении договоренностей по возвращению западных компаний. Инициатива по организации этого процесса, исходила непосредственно от президента России Владимира Путина, сообщил Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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