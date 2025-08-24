Возникли сбои в работе аэропорта в Красноярске

В международном аэропорту Красноярска задерживаются рейсы на прилет и вылет в связи с введенными ограничениями в других аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем telegram-канале.
«В связи с временными ограничениями, введенными на прием и отправку воздушных судов в ряде аэропортов России, авиакомпании вынужденно корректируют расписание», — пишет пресс-служба. Пассажирам, ожидающим задержанных рейсов, предоставляют услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами и стандартами авиаперевозчиков.
Ранее, 23 августа, заявление об изменении расписания сделала авиакомпания «Победа». Согласно информации, все службы работают в усиленном режиме для своевременного информирования пассажиров и обеспечения необходимого сервиса.
