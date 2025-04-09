09 апреля 2025
08 апреля 2025

В Петербурге подросток отдал однокласснику 18 миллионов на лечение матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмен обратился с заявлением о пропаже 5 400 000 рублей и 150 000 долларов США
Бизнесмен обратился с заявлением о пропаже 5 400 000 рублей и 150 000 долларов США Фото:

В Московском районе Петербурга подросток отдал однокласснику 18 миллионов рублей на лечение матери и покупку машины в Дубае. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Глава фирм по торговле медицинскими изделиями заявил, что неизвестный в период с 3 по 20 марта мошенническим путем ввел в заблуждение его 13-летнего сына-семиклассника частной гимназии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже из его дома 5 400 000 рублей и 150 000 долларов США.

Подростка одноклассник убедил передать деньги, якобы на лечение своей матери и покупку автомобиля в Дубае для последующей перепродажи в России. Уголовное дело возбуждено за мошенничество в особо крупном размере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московском районе Петербурга подросток отдал однокласснику 18 миллионов рублей на лечение матери и покупку машины в Дубае. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Глава фирм по торговле медицинскими изделиями заявил, что неизвестный в период с 3 по 20 марта мошенническим путем ввел в заблуждение его 13-летнего сына-семиклассника частной гимназии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже из его дома 5 400 000 рублей и 150 000 долларов США. Подростка одноклассник убедил передать деньги, якобы на лечение своей матери и покупку автомобиля в Дубае для последующей перепродажи в России. Уголовное дело возбуждено за мошенничество в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...