В Петербурге подросток отдал однокласснику 18 миллионов на лечение матери

В Московском районе Петербурга подросток отдал однокласснику 18 миллионов рублей на лечение матери и покупку машины в Дубае. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Глава фирм по торговле медицинскими изделиями заявил, что неизвестный в период с 3 по 20 марта мошенническим путем ввел в заблуждение его 13-летнего сына-семиклассника частной гимназии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже из его дома 5 400 000 рублей и 150 000 долларов США.
Подростка одноклассник убедил передать деньги, якобы на лечение своей матери и покупку автомобиля в Дубае для последующей перепродажи в России. Уголовное дело возбуждено за мошенничество в особо крупном размере.
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