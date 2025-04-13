Эстония: помехи GPS исходят из Санкт-Петербурга

В последние полтора года Эстония столкнулась с серьезными помехами в работе системы GPS, которые, по словам представителя департамента по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу, исходят из Санкт-Петербурга. Помехи могут менять свою интенсивность в зависимости от различных факторов, включая погодные условия и режим работы технического оборудования.
«Несмотря на эти колебания, можно сказать, что помехи носят ежедневный характер и поступают с другой стороны границы, то есть из Санкт-Петербургского региона», — сказал Кулу, пишет «Деловой Петербург». Сбои в системе GPS особенно заметны в воздушном пространстве Эстонии, причем наибольшее влияние они оказывают на гражданскую авиацию. Член правления Службы управления воздушным движением Эстонии Михкель Хауг, подчеркнул, что хотя авиадиспетчеры уже привыкли к этим помехам, они создают дополнительную нагрузку на работу авиационной инфраструктуры. В то же время, помехи GPS могут ощущаться при использовании дронов в приграничных районах с Россией, но в центральной и восточной частях Эстонии полеты беспилотников не страдают от этой проблемы.
В Латвии и Финляндии также отмечены сбои в работе системы GPS . В Финляндии, например, из-за участившихся помех пришлось вернуться к использованию старых радионавигационных устройств для посадки самолетов в приграничных аэропортах. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выразила мнение, что помехи исходят из России.
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