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11 апреля 2025

В Санкт-Петербурге полыхает крупный пожар, горит ангар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Для борьбы с огнем на место происшествия были направлены значительные силы МЧС
Для борьбы с огнем на место происшествия были направлены значительные силы МЧС Фото:

В Санкт-Петербурге на улице Маршала Новикова произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировано в ангаре размером 30 на 100 метров и высотой 15 метров. Об этом сообщает МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Санкт-Петербурге. На улице Маршала Новикова горит ангар», — пишет МЧС России в официальном telegram-канале. Пожар, охватил площадь 500 квадратных метров.

На место происшествия направлена мобильная лаборатория для сбора образцов воздуха и анализа на содержание вредных веществ. В операции по тушению участвуют более 50 спасателей и 11 единиц специализированной техники. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

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В Санкт-Петербурге на улице Маршала Новикова произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировано в ангаре размером 30 на 100 метров и высотой 15 метров. Об этом сообщает МЧС России. «Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Санкт-Петербурге. На улице Маршала Новикова горит ангар», — пишет МЧС России в официальном telegram-канале. Пожар, охватил площадь 500 квадратных метров. На место происшествия направлена мобильная лаборатория для сбора образцов воздуха и анализа на содержание вредных веществ. В операции по тушению участвуют более 50 спасателей и 11 единиц специализированной техники. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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