В Санкт-Петербурге на улице Маршала Новикова произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировано в ангаре размером 30 на 100 метров и высотой 15 метров. Об этом сообщает МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Санкт-Петербурге. На улице Маршала Новикова горит ангар», — пишет МЧС России в официальном telegram-канале. Пожар, охватил площадь 500 квадратных метров.
На место происшествия направлена мобильная лаборатория для сбора образцов воздуха и анализа на содержание вредных веществ. В операции по тушению участвуют более 50 спасателей и 11 единиц специализированной техники. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
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