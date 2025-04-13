13 апреля 2025
12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Петербурге обнаружен фальшивый творог, некоторые образцы опасны для здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В последнее время в твороге некоторых производителей начали обнаруживать микробный фермент
В последнее время в твороге некоторых производителей начали обнаруживать микробный фермент Фото:

По данным проверок, проведенных Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», значительная часть творога, продаваемого в магазинах Петербурга, не соответствует ГОСТу. В преддверии Пасхи, когда спрос на этот продукт особенно высок, обнаружено, что из 12 проверенных образцов 8 не удовлетворяют стандартам качества, а два из них являются полными фальсификатами.

«На всех образцах поддельного творога также стоял „Честный знак“, что лишний раз подчеркивает недобросовестность жуликов, научившихся обходить цифровые системы контроля продукции животного происхождения», — прокомментировал председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. Особое внимание вызывает продукция федеральной сети «Светофор», где регулярно выявляются нарушения.

Творог, поставляемый предприятиями из Ставропольского края и Ивановской области, часто оказывается суррогатом, в котором молочный жир полностью заменен растительными жирами. Несмотря на меры, предпринимаемые Россельхознадзором и Роспотребнадзором, проблема фальсификации остается актуальной. В последнее время в твороге некоторых производителей начали обнаруживать микробную трансглутаминазу — фермент, запрещенный к использованию в продуктах с 2020 года. Фермент может вызывать серьезные заболевания, включая непереносимость глютена и болезнь Альцгеймера.

По результатам испытаний, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», лишь четыре из двенадцати анализируемых образцов творога соответствуют установленным стандартам и рекомендованы к употреблению. Среди них — творог 5% марки «Пискаревский», произведенный ООО «Пискаревский молзавод», продукция компании АО «Лактис» из Великого Новгорода под названием «Хуторок». Также в список вошли два образца из Ленинградской области: творог 5% бренда «Зеленый берег», выпускаемый АО Племенной завод «Красноозерное», и творог 9% «Приневское», который производит ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным проверок, проведенных Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», значительная часть творога, продаваемого в магазинах Петербурга, не соответствует ГОСТу. В преддверии Пасхи, когда спрос на этот продукт особенно высок, обнаружено, что из 12 проверенных образцов 8 не удовлетворяют стандартам качества, а два из них являются полными фальсификатами. «На всех образцах поддельного творога также стоял „Честный знак“, что лишний раз подчеркивает недобросовестность жуликов, научившихся обходить цифровые системы контроля продукции животного происхождения», — прокомментировал председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. Особое внимание вызывает продукция федеральной сети «Светофор», где регулярно выявляются нарушения. Творог, поставляемый предприятиями из Ставропольского края и Ивановской области, часто оказывается суррогатом, в котором молочный жир полностью заменен растительными жирами. Несмотря на меры, предпринимаемые Россельхознадзором и Роспотребнадзором, проблема фальсификации остается актуальной. В последнее время в твороге некоторых производителей начали обнаруживать микробную трансглутаминазу — фермент, запрещенный к использованию в продуктах с 2020 года. Фермент может вызывать серьезные заболевания, включая непереносимость глютена и болезнь Альцгеймера. По результатам испытаний, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», лишь четыре из двенадцати анализируемых образцов творога соответствуют установленным стандартам и рекомендованы к употреблению. Среди них — творог 5% марки «Пискаревский», произведенный ООО «Пискаревский молзавод», продукция компании АО «Лактис» из Великого Новгорода под названием «Хуторок». Также в список вошли два образца из Ленинградской области: творог 5% бренда «Зеленый берег», выпускаемый АО Племенной завод «Красноозерное», и творог 9% «Приневское», который производит ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...