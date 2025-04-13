В Петербурге обнаружен фальшивый творог, некоторые образцы опасны для здоровья

По данным проверок, проведенных Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», значительная часть творога, продаваемого в магазинах Петербурга, не соответствует ГОСТу. В преддверии Пасхи, когда спрос на этот продукт особенно высок, обнаружено, что из 12 проверенных образцов 8 не удовлетворяют стандартам качества, а два из них являются полными фальсификатами.
«На всех образцах поддельного творога также стоял „Честный знак“, что лишний раз подчеркивает недобросовестность жуликов, научившихся обходить цифровые системы контроля продукции животного происхождения», — прокомментировал председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. Особое внимание вызывает продукция федеральной сети «Светофор», где регулярно выявляются нарушения.
Творог, поставляемый предприятиями из Ставропольского края и Ивановской области, часто оказывается суррогатом, в котором молочный жир полностью заменен растительными жирами. Несмотря на меры, предпринимаемые Россельхознадзором и Роспотребнадзором, проблема фальсификации остается актуальной. В последнее время в твороге некоторых производителей начали обнаруживать микробную трансглутаминазу — фермент, запрещенный к использованию в продуктах с 2020 года. Фермент может вызывать серьезные заболевания, включая непереносимость глютена и болезнь Альцгеймера.
По результатам испытаний, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», лишь четыре из двенадцати анализируемых образцов творога соответствуют установленным стандартам и рекомендованы к употреблению. Среди них — творог 5% марки «Пискаревский», произведенный ООО «Пискаревский молзавод», продукция компании АО «Лактис» из Великого Новгорода под названием «Хуторок». Также в список вошли два образца из Ленинградской области: творог 5% бренда «Зеленый берег», выпускаемый АО Племенной завод «Красноозерное», и творог 9% «Приневское», который производит ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».
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