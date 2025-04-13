В Санкт-Петербурге задержали отца и сына за поджог релейных шкафов на станции «Лигово». Возбуждено уголовное дело за совершение террористического акта. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.
«Сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей Петербурга, причастных к поджогу релейных шкафов. Ими оказались 46-летний мужчина и его 23-летний сын», — пишет Управление на транспорте по СЗФО в официальном группе ВКонтакте. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Преступление было совершено по наводке неустановленного лица, который через мессенджер предложил денежное вознаграждение за поджог. За сумму в 50 тысяч рублей злоумышленники вскрыли и подожгли два релейных шкафа на перегоне между станциями Лигово и Стрельна. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам совершения террористического акта. В настоящее время рассматривается переквалификация дела в связи с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.
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