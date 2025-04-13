Смольный предлагает изменения в зонировании кладбищ Петербурга

В Петербурге Смольный предлагает корректировку категорий земель, на которых расположены городские кладбища. Специализированная служба по вопросам похоронного дела и комитет по промышленности города выявили, что многие участки, используемые для захоронений, находятся в зонах, где ритуальная деятельность формально запрещена. Это касается таких кладбищ, как Северное, Левашовское, Серафимовское и другие.
«На указанном участке находятся захоронения. Вид разрешенного использования „ритуальная деятельность“ для данной территориальной зоны отсутствует. Для формирования земельного участка под захоронениями необходимо добавить вид разрешенного использования „ритуальная деятельность“ в разрешенные виды использования земельного участка в указанной территориальной зоне», — регулярно пишет служба по вопросам похоронного дела и комитет по промышленности города.
В рамках общественных обсуждений проекта правил землепользования и застройки предложено изменить категорию участков, чтобы официально разрешить на них ритуальную деятельность. Например, некоторые из этих участков расположены в зонах, предназначенных для улично-дорожной сети или рекреационных целей. Проблема затрагивает не только юридическую сторону, но и планирование городского пространства. Расширение кладбищ или изменение их статуса может влиять на инфраструктуру и местных жителей. Например, кладбище Северное приближается к частным домам, что вызывает определенные сложности для жителей.
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