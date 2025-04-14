Мэром Хельсинки станет депутат российского происхождения

Депутат российского происхождения Даниэль Сазонов станет мэром Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle. По итогам муниципальных выборов, которые состоялись 13 апреля, победу одержала Национальная коалиционная партия, от которой и выдвигался Сазонов.
«Мэром столицы станет представитель партии-победителя — Даниэль Сазонов», — сообщил Yle. Сазонов активно участвует в жизни Хельсинки с 2017 года. Тогда мужчина был избран в городской совет. С 2021 года Сазонов занимает должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению.
Политик родился в 1993 году в Хельсинках, но имеет русские корни, поскольку его родители иммигрировали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Представляет Сазонов коалиционную партию, которая в последних выборах в столице обошла социал-демократов по количеству голосов.
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