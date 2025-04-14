Мэром Хельсинки станет депутат российского происхождения

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Мэром Хельсинки стал депутат из России, пишет Yle
Мэром Хельсинки стал депутат из России, пишет Yle Фото:

Депутат российского происхождения Даниэль Сазонов станет мэром Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle. По итогам муниципальных выборов, которые состоялись 13 апреля, победу одержала Национальная коалиционная партия, от которой и выдвигался Сазонов.

«Мэром столицы станет представитель партии-победителя — Даниэль Сазонов», — сообщил Yle. Сазонов активно участвует в жизни Хельсинки с 2017 года. Тогда мужчина был избран в городской совет. С 2021 года Сазонов занимает должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению.

Политик родился в 1993 году в Хельсинках, но имеет русские корни, поскольку его родители иммигрировали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Представляет Сазонов коалиционную партию, которая в последних выборах в столице обошла социал-демократов по количеству голосов.

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Депутат российского происхождения Даниэль Сазонов станет мэром Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle. По итогам муниципальных выборов, которые состоялись 13 апреля, победу одержала Национальная коалиционная партия, от которой и выдвигался Сазонов. «Мэром столицы станет представитель партии-победителя — Даниэль Сазонов», — сообщил Yle. Сазонов активно участвует в жизни Хельсинки с 2017 года. Тогда мужчина был избран в городской совет. С 2021 года Сазонов занимает должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению. Политик родился в 1993 году в Хельсинках, но имеет русские корни, поскольку его родители иммигрировали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Представляет Сазонов коалиционную партию, которая в последних выборах в столице обошла социал-демократов по количеству голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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