В Петербурге на стройке СПбГУ были найдены человеческие останки

На строительной площадке на Васильевском острове в Петербурге из грунта были выдавлены человеческие останки. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Несколько костей вывезли вечером 14 апреля из здания СПбГУ в доме 9/11 по Университетской набережной. Останки пролежали у коменданта около недели», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Останки были обнаружены около недели назад, но охрана строительной площадки узнала о них только недавно. Кости были отправлены на специализированную экспертизу.
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