14 апреля 2025

В Петербурге на стройке СПбГУ были найдены человеческие останки

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Останки были обнаружены около недели назад
Останки были обнаружены около недели назад Фото:

На строительной площадке на Васильевском острове в Петербурге из грунта были выдавлены человеческие останки. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«Несколько костей вывезли вечером 14 апреля из здания СПбГУ в доме 9/11 по Университетской набережной. Останки пролежали у коменданта около недели», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Останки были обнаружены около недели назад, но охрана строительной площадки узнала о них только недавно. Кости были отправлены на специализированную экспертизу.

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На строительной площадке на Васильевском острове в Петербурге из грунта были выдавлены человеческие останки. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «Несколько костей вывезли вечером 14 апреля из здания СПбГУ в доме 9/11 по Университетской набережной. Останки пролежали у коменданта около недели», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Останки были обнаружены около недели назад, но охрана строительной площадки узнала о них только недавно. Кости были отправлены на специализированную экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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