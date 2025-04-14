В Петербурге появится новая комиссия по охране редких животных и растений

Комитет по природопользованию Петербурга анонсировал создание новой комиссии, которая будет заниматься охраной редких видов животных и растений. Это решение было обнародовано после публикации проекта постановления на официальном сайте Смольного.
«Правительство Санкт-Петербурга постановляет: создать Комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира», — написано в документе проекта, опубликованном на сайте Смольного. Комиссия будет функционировать как постоянно действующий коллегиальный орган при правительстве города. Основная ее задача — управление и контроль за составом Красной книги Петербурга, что включает процессы добавления и исключения видов. Это касается не только животных, но и растений, а также других организмов, нуждающихся в особой охране.
Председателем новообразованной комиссии станет Кирилл Соловейчик, который является главой комитета по природопользованию и охране окружающей среды. Комиссия будет собираться по мере необходимости для рассмотрения актуальных вопросов, связанных с охраной редких видов. Решения комиссии могут послужить основой для разработки правовых актов и поручений, которые будет выпускать губернатор города.
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