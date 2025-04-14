В Ленобласти мать отселила троих детей в баню и престала кормить

В Кировском районе Ленобласти трое малолетних детей были обнаружены живущими в бане на дачном участке, без должного ухода и питания. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Днем 13 апреля в полицию поступило сообщение из СНТ „Химик-2“ о том, что на участке на Валовой улице более двух недель в бане живут брошенные дети. Они голодны и попрошайничают», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Дети семи, девяти и 11 лет были вынуждены жить в бане. Их мать, 41-летняя женщина, вместе с сожителем, проживала в доме на том же участке, но после неких «провинностей» детей, она решила отселить их в баню. Этот участок и дом принадлежали умершему отцу младших детей.
Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что дети были одеты в рваную одежду и явно страдали от голода. Они были немедленно госпитализированы. Мать детей на момент обнаружения их в бане находилась в неизвестном месте, а ее сожитель был задержан и доставлен в полицейский участок. Оба родителя ранее злоупотребляли алкоголем и наркотическими средствами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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