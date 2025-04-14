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Евгений Корешков покинет тренерский штаб СКА

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный тренер Роман Ротенберг останется на своем посту
Главный тренер Роман Ротенберг останется на своем посту Фото:

Петербургский хоккейный клуб СКА готовится к предстоящему сезону с изменениями в тренерском составе. Евгений Корешков больше не будет частью тренерского штаба команды. Это нововведение было подтверждено журналистом «Спорт-Экспресса».

«Евгений Корешков покинет тренерский штаб СКА», — пишет «Спорт-Экспресс». Константин Шафранов, который ранее занимался работой с защитниками после ухода Сергея Зубова, теперь будет сосредоточен на тренировках игр в неравных составах.

Несмотря на изменения в тренерском штабе, главный тренер Роман Ротенберг останется на своем посту. Он продолжит руководить командой в следующем сезоне, стремясь улучшить результаты прошедшего сезона, когда СКА занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.

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Петербургский хоккейный клуб СКА готовится к предстоящему сезону с изменениями в тренерском составе. Евгений Корешков больше не будет частью тренерского штаба команды. Это нововведение было подтверждено журналистом «Спорт-Экспресса». «Евгений Корешков покинет тренерский штаб СКА», — пишет «Спорт-Экспресс». Константин Шафранов, который ранее занимался работой с защитниками после ухода Сергея Зубова, теперь будет сосредоточен на тренировках игр в неравных составах. Несмотря на изменения в тренерском штабе, главный тренер Роман Ротенберг останется на своем посту. Он продолжит руководить командой в следующем сезоне, стремясь улучшить результаты прошедшего сезона, когда СКА занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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