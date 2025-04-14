Петербургский хоккейный клуб СКА готовится к предстоящему сезону с изменениями в тренерском составе. Евгений Корешков больше не будет частью тренерского штаба команды. Это нововведение было подтверждено журналистом «Спорт-Экспресса».
«Евгений Корешков покинет тренерский штаб СКА», — пишет «Спорт-Экспресс». Константин Шафранов, который ранее занимался работой с защитниками после ухода Сергея Зубова, теперь будет сосредоточен на тренировках игр в неравных составах.
Несмотря на изменения в тренерском штабе, главный тренер Роман Ротенберг останется на своем посту. Он продолжит руководить командой в следующем сезоне, стремясь улучшить результаты прошедшего сезона, когда СКА занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.
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