На Суздальских озерах в Петербурге появится масштабный спортивный кластер

На Суздальских озерах в Петербурге предложили создание масштабного спортивного кластера. Инициатива исходит от ООО «ОПТИМА», которая планирует преобразовать район в центр физической культуры и спорта. Предложение включено в обсуждение новых правил землепользования и застройки, что позволит реализовать проект на территории Выборгского шоссе.
«Планируемые спортивные объекты будут соответствовать стандартам для проведения региональных, всероссийских и международных соревнований», — сообщается в документе КГА. К настоящему моменту на территории уже построены фитнес-центр, а также центр акробатики и гимнастики. В дальнейшие планы строительства входят стрелковый комплекс, теннисный клуб, ледовая арена, медицинская клиника и общежитие для спортсменов и тренеров.
Комплекс будет доступен для всех желающих заниматься спортом, с возможностью одновременного пребывания более десяти тысяч спортсменов. Особое внимание уделяется детскому спорту: уже сейчас здесь тренируются более 700 детей, и после завершения всех этапов строительства число молодых атлетов может увеличиться до двух тысяч. Власти города также активно участвуют в благоустройстве прилегающих к озерам территорий. На пляже Верхнего Суздальского озера, который является единственным пригодным для купания в летний период 2024 года, установлены удобства для отдыхающих. Планируется дальнейшее улучшение инфраструктуры, включая благоустройство сквера на берегу Нижнего Суздальского озера.
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