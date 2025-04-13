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Китайские машины заполнили петербургские автопарки

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Наличие производства в России упрощает логистику и снижает затраты
Наличие производства в России упрощает логистику и снижает затраты Фото:

В таксопарках Петербурга активно переходят на использование автомобилей китайских брендов. Согласно данным «Альфа–Лизинга», в прошлом году доля автомобилей из КНР в такси достигла 60%. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами.

«В Петербурге в такси используют Geely/Belgee, Chery, Baic, Haval, Omoda. Доля отечественных марок в такси — 22,5%, европейских — 17,5%», — пишет «Деловой Петербург». Одной из основных причин, по которой таксопарки выбирают китайские автомобили, является прекращение производства европейских марок в России три года назад, а также сложности с поставками новых автомобилей, начавшиеся еще во время пандемии.

Представители таксопарков, такие как «Такси 068», отмечают, что стоимость обслуживания китайских автомобилей и запчастей для них оказывается более приемлемой по сравнению с ранее используемыми моделями. К тому же, наличие производства непосредственно в России упрощает логистику и снижает затраты. Новый закон о такси, принятый недавно, привел к оттоку водителей из таксопарков, что создает дополнительные трудности для оставшихся операторов. Компании, такие как «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сталкиваются с проблемами поддержания стабильного уровня сервиса и привлечения новых водителей. В условиях высокой ключевой ставки условия лизинга становятся менее выгодными, что осложняет обновление автопарка.

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В таксопарках Петербурга активно переходят на использование автомобилей китайских брендов. Согласно данным «Альфа–Лизинга», в прошлом году доля автомобилей из КНР в такси достигла 60%. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами. «В Петербурге в такси используют Geely/Belgee, Chery, Baic, Haval, Omoda. Доля отечественных марок в такси — 22,5%, европейских — 17,5%», — пишет «Деловой Петербург». Одной из основных причин, по которой таксопарки выбирают китайские автомобили, является прекращение производства европейских марок в России три года назад, а также сложности с поставками новых автомобилей, начавшиеся еще во время пандемии. Представители таксопарков, такие как «Такси 068», отмечают, что стоимость обслуживания китайских автомобилей и запчастей для них оказывается более приемлемой по сравнению с ранее используемыми моделями. К тому же, наличие производства непосредственно в России упрощает логистику и снижает затраты. Новый закон о такси, принятый недавно, привел к оттоку водителей из таксопарков, что создает дополнительные трудности для оставшихся операторов. Компании, такие как «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сталкиваются с проблемами поддержания стабильного уровня сервиса и привлечения новых водителей. В условиях высокой ключевой ставки условия лизинга становятся менее выгодными, что осложняет обновление автопарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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