13 апреля 2025
12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Ленобласти дезертир забил до смерти сожительницу

© Служба новостей «URA.RU»
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После задержания мужчину доставили в отдел полиции и разместили в камере
После задержания мужчину доставили в отдел полиции и разместили в камере Фото:

В Ленобласти в одной из квартир деревни Яльгелево обнаружен труп избитой женщины из Петербурга. Задержан ее сожитель, самовольно оставивший войсковую часть. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Днем 13 апреля в квартире дома 39 в деревне Яльгелево обнаружен труп женщины с телесными повреждениями. Погибшей оказалась 34-летняя петербурженка, жительница Калининского района», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На месте преступления был задержан 31-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сожитель ранее дезертировал из воинской части в Курске и находился в федеральном розыске. После задержания его доставили в отдел полиции и разместили в камере. Тело убитой женщины было отправлено в морг.

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В Ленобласти в одной из квартир деревни Яльгелево обнаружен труп избитой женщины из Петербурга. Задержан ее сожитель, самовольно оставивший войсковую часть. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Днем 13 апреля в квартире дома 39 в деревне Яльгелево обнаружен труп женщины с телесными повреждениями. Погибшей оказалась 34-летняя петербурженка, жительница Калининского района», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На месте преступления был задержан 31-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сожитель ранее дезертировал из воинской части в Курске и находился в федеральном розыске. После задержания его доставили в отдел полиции и разместили в камере. Тело убитой женщины было отправлено в морг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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