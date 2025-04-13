В Ленобласти дезертир забил до смерти сожительницу

В Ленобласти в одной из квартир деревни Яльгелево обнаружен труп избитой женщины из Петербурга. Задержан ее сожитель, самовольно оставивший войсковую часть. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Днем 13 апреля в квартире дома 39 в деревне Яльгелево обнаружен труп женщины с телесными повреждениями. Погибшей оказалась 34-летняя петербурженка, жительница Калининского района», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На месте преступления был задержан 31-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сожитель ранее дезертировал из воинской части в Курске и находился в федеральном розыске. После задержания его доставили в отдел полиции и разместили в камере. Тело убитой женщины было отправлено в морг.
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