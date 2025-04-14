Власти Петербурга в три раза увеличат пособия студенческим семьям

Власти Петербурга предложили значительное увеличение пособий для студенческих семей. По новому законопроекту, размер ежемесячных выплат предполагается увеличить в более чем три раза. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
«Планируем увеличить пособия студенческим семьям — сразу в три с лишним раза. Соответствующий законопроект рассмотрим в ближайшее время», — пишет Бельский в своем telegram-канале. Согласно предложению, студенческая семья в Петербурге определяется как семья, где оба родителя, находящиеся в законном браке и воспитывающие одного или несколько детей, получают впервые среднее профессиональное или высшее образование по программам бакалавриата или специалитета.
На данный момент размер пособия составляет 5259 рублей, что, по мнению законодателей, не отвечает современным реалиям и потребностям молодых родителей-студентов. Предлагается установить размер пособия на уровне детского прожиточного минимума в Петербурге, который на текущий момент составляет 18749 рублей. Инициатива получила поддержку губернатора Петербурга.
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