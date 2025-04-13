13 апреля 2025
12 апреля 2025
11 апреля 2025

Санкт-Петербург ожидает 880 тысяч туристов на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году туристический сезон в Петербурге традиционно откроется с Фестивалем ледоколов
В этом году туристический сезон в Петербурге традиционно откроется с Фестивалем ледоколов Фото:

Санкт-Петербург готовится к значительному увеличению числа туристов во время майских праздников. По прогнозам властей города, ожидается, что турпоток увеличится на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 880 тысяч посетителей с 30 апреля по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

«Мы ждем с 30 апреля по 11 мая порядка 880 тысяч туристов. Это на 5% будет больше, чем в прошлом году. (...) Видим, что турпоток растет», — поделился Панкевич на пресс-конференции в «Интерфаксе». В этом году туристический сезон в Петербурге традиционно откроется с Фестивалем ледоколов, который пройдет с 1 по 4 мая. Дополнительное привлечение туристов ожидается благодаря проведению вальса буксиров с 2 по 4 мая. Важной особенностью станет нововведение в виде электронной записи на посещение ледоколов, что упростит процесс бронирования и сделает его более доступным.

Одним из ключевых направлений предстоящего летнего сезона станет патриотический туризм. В частности, будет возрожден популярный в советское время маршрут №3, который включает в себя посещение исторических объектов, связанных с Первой мировой войной, Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда. Новый трехдневный маршрут получил название «Подвигу твоему, Россия!» и предлагает туристам уникальную программу посещений, включая знаковые места города и его окрестностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санкт-Петербург готовится к значительному увеличению числа туристов во время майских праздников. По прогнозам властей города, ожидается, что турпоток увеличится на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 880 тысяч посетителей с 30 апреля по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. «Мы ждем с 30 апреля по 11 мая порядка 880 тысяч туристов. Это на 5% будет больше, чем в прошлом году. (...) Видим, что турпоток растет», — поделился Панкевич на пресс-конференции в «Интерфаксе». В этом году туристический сезон в Петербурге традиционно откроется с Фестивалем ледоколов, который пройдет с 1 по 4 мая. Дополнительное привлечение туристов ожидается благодаря проведению вальса буксиров с 2 по 4 мая. Важной особенностью станет нововведение в виде электронной записи на посещение ледоколов, что упростит процесс бронирования и сделает его более доступным. Одним из ключевых направлений предстоящего летнего сезона станет патриотический туризм. В частности, будет возрожден популярный в советское время маршрут №3, который включает в себя посещение исторических объектов, связанных с Первой мировой войной, Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда. Новый трехдневный маршрут получил название «Подвигу твоему, Россия!» и предлагает туристам уникальную программу посещений, включая знаковые места города и его окрестностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...