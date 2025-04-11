В Екатеринбурге до осени запретят ездить по важной улице

Капитальный ремонт завершат к середине осени
В Екатеринбурге с 23 апреля по 15 ноября будет перекрыта улица Омская. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
«ООО „Проспект“ ограничит движение транспорта по улице Омской, от Учителей до Советской, с 23 апреля по 15 ноября», — пояснили там. На участке будут проводить капремонт.
Ограничения не повлияют на схему движения общественного транспорта. Власти призвали водителей заранее планировать маршрут.
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