В Екатеринбурге до осени запретят ездить по важной улице

В Екатеринбурге закроют улицу Омская до 15 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт завершат к середине осени
Капитальный ремонт завершат к середине осени Фото:

В Екатеринбурге с 23 апреля по 15 ноября будет перекрыта улица Омская. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«ООО „Проспект“ ограничит движение транспорта по улице Омской, от Учителей до Советской, с 23 апреля по 15 ноября», — пояснили там. На участке будут проводить капремонт.

Ограничения не повлияют на схему движения общественного транспорта. Власти призвали водителей заранее планировать маршрут.

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В Екатеринбурге с 23 апреля по 15 ноября будет перекрыта улица Омская. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. «ООО „Проспект“ ограничит движение транспорта по улице Омской, от Учителей до Советской, с 23 апреля по 15 ноября», — пояснили там. На участке будут проводить капремонт. Ограничения не повлияют на схему движения общественного транспорта. Власти призвали водителей заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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