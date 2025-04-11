УФАС уличило мэрию Пермского округа в сдаче объектов в аренду без торгов

В Пермском округе незаконно сдавали в аренду муниципальные объекты жилищно-коммунального хозяйства. Сделки совершались с 2006 по 2013 годы.
«Объекты находились в селах Гамово, Култаево, Савино, Кояново и поселке Сокол. Все они передавались в аренду различным организациям без проведения торгов», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве пояснили, что уполномоченные органы включали в ранее заключенные договоры аренды муниципального имущества новые объекты ЖКХ в рамках дополнительных соглашений. За это мэрии округа вынесено предупреждение. Вернуть в муниципальную собственность незаконно переданные в аренду объекты она должна до 30 июня 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС обнаружило, что администрация Пермского округа нарушает закон о защите конкуренции. Она незаконно наделила похоронную службу «Ритуал» полномочиями муниципального органа по содержанию мест захоронения.
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