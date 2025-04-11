УФАС уличило мэрию Пермского округа в сдаче объектов в аренду без торгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сделки совершались с 2006 по 2013 годы
Сделки совершались с 2006 по 2013 годы Фото:

В Пермском округе незаконно сдавали в аренду муниципальные объекты жилищно-коммунального хозяйства. Сделки совершались с 2006 по 2013 годы. 

«Объекты находились в селах Гамово, Култаево, Савино, Кояново и поселке Сокол. Все они передавались в аренду различным организациям без проведения торгов», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве пояснили, что уполномоченные органы включали в ранее заключенные договоры аренды муниципального имущества новые объекты ЖКХ в рамках дополнительных соглашений. За это мэрии округа вынесено предупреждение. Вернуть в муниципальную собственность незаконно переданные в аренду объекты она должна до 30 июня 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС обнаружило, что администрация Пермского округа нарушает закон о защите конкуренции. Она незаконно наделила похоронную службу «Ритуал» полномочиями муниципального органа по содержанию мест захоронения.

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В Пермском округе незаконно сдавали в аренду муниципальные объекты жилищно-коммунального хозяйства. Сделки совершались с 2006 по 2013 годы.  «Объекты находились в селах Гамово, Култаево, Савино, Кояново и поселке Сокол. Все они передавались в аренду различным организациям без проведения торгов», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве пояснили, что уполномоченные органы включали в ранее заключенные договоры аренды муниципального имущества новые объекты ЖКХ в рамках дополнительных соглашений. За это мэрии округа вынесено предупреждение. Вернуть в муниципальную собственность незаконно переданные в аренду объекты она должна до 30 июня 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что  Пермское УФАС обнаружило, что администрация Пермского округа нарушает закон о защите конкуренции. Она незаконно наделила похоронную службу «Ритуал» полномочиями муниципального органа по содержанию мест захоронения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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