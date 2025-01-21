Пермское УФАС обнаружило, что администрация Пермского округа нарушает закон о защите конкуренции. Она незаконно наделила похоронную службу «Ритуал» полномочиями муниципального органа по содержанию мест захоронения.
«В 2019 году окружная администрация создала „МАУ „Ритуал“ как специализированную службу по вопросам похоронного дела для оказания бесплатных услуг по погребению на территории округа. Из устава учреждения следует, что его основным видом деятельности является организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Также в документе указаны виды дополнительных ритуальных услуг и утверждены тарифы на них. При этом МАУ „Ритуал“ наделено функциями муниципального органа по содержанию кладбищ. Это противоречит законам о погребении и похоронном деле, а также о защите конкуренции“, — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети „ВКонтакте“.
Пермское УФАС потребовало от местных властей отменить или изменить незаконные пункты устава учреждения. Это требуется сделать до 3 февраля 2025 года.
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