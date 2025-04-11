Пермский гарнизон приступил к тренировкам перед парадом Победы — первые репетиции уже идут на плацу военного института. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.
«На плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ стартовали тренировки торжественного прохождения войск, которое состоится 9 Мая на Октябрьской площади. Военнослужащие и курсанты отрабатывают чеканку шага и слаженность построений», — уточнили в мэрии.
В апреле запланировано три репетиции на территории института. Первая уже прошла, следующая состоится 17 апреля. В мае тренировки перенесут непосредственно на место проведения парада — они пройдут 4 и 7 мая с участием артистов театрализованного пролога и военной техники.
URA.RU ранее сообщало, что в городах и селах края уже начали принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет в очном формате. А в Чайковском округе сняли с постамента танк Т-34, который побывал в Берлине в 45-м. Боевую машину отремонтируют для участия в параде.
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