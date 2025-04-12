Взрыв произошел в сетевом магазине в Приморье. Видео

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В Приморье произошел взрыв
В Приморье произошел взрыв Фото:

Сильный взрыв произошел утром 12 апреля в магазине в Лесозаводске Приморского края, сообщают издания. По предварительным данным, взлетел на воздух неисправный холодильник.

«Сильный взрыв произошел в городе Лесозаводск Приморского края... Утром в магазине „Светофор“ взлетел на воздух старый неисправный холодильник», — пишет Life.ru.

В настоящее время в различных районах города можно наблюдать открытое горение и столбы дыма. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия ведут работу экстренные службы.

Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу МЧС по Приморскому краю, чтобы уточнить информацию. Трубку никто не взял.

Обновлено в 08:21 по мск. В региональном МЧС уточнили, что загорелся цех по производству пластиковых окон. Огонь перекинулся на склад соседнего магазина. Пострадали два мужчины-грузчика. Их госпитализировали с ожогами.

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Сильный взрыв произошел утром 12 апреля в магазине в Лесозаводске Приморского края, сообщают издания. По предварительным данным, взлетел на воздух неисправный холодильник. «Сильный взрыв произошел в городе Лесозаводск Приморского края... Утром в магазине „Светофор“ взлетел на воздух старый неисправный холодильник», — пишет Life.ru. В настоящее время в различных районах города можно наблюдать открытое горение и столбы дыма. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия ведут работу экстренные службы. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу МЧС по Приморскому краю, чтобы уточнить информацию. Трубку никто не взял. Обновлено в 08:21 по мск. В региональном МЧС уточнили, что загорелся цех по производству пластиковых окон. Огонь перекинулся на склад соседнего магазина. Пострадали два мужчины-грузчика. Их госпитализировали с ожогами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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