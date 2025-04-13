Песков рассказал о катастрофе, спровоцированной Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Киева катастрофичными, поскольку те продолжают нарушать мораторий на удары по энергообъектам России. Такой заявление он сделал, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
«Либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может — не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — сказал Песков в беседе с журналистом.
Накануне силы ВСУ нанесли пять ударов по энергообъектам в России в Краснодарском крае, Запоржской и Курской областях. За прошедшие сутки — еще две атаки были совершены на Белгородскую область.
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