Группа Artik & Asti перенесла апрельский концерт в Перми

Artik & Asti обещают приехать в Пермь осенью
Концерт группа Artik & Asti, который должен был состояться в Перми 15 апреля, отменен. Музыканты заявили, что выступят в городе в октябре.
«Мероприятие по техническим причинам перенесено на новую дату. Все билеты действительны. По вопросу возвратов обращаться по месту приобретения билетов», — говорится на сайте группы. В Пермь музыканты планируют приехать 14 октября.
Группа Artik & Asti должна была устроить шоу в пермском СК им. Сухарева в ближайший вторник. По данным сайта команды, к 14 апреля в продаже остаются свободными 1586 билетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!