13 апреля 2025

Группа Artik & Asti перенесла апрельский концерт в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Artik & Asti обещают приехать в Пермь осенью
Artik & Asti обещают приехать в Пермь осенью Фото:

Концерт группа Artik & Asti, который должен был состояться в Перми 15 апреля, отменен. Музыканты заявили, что выступят в городе в октябре.

«Мероприятие по техническим причинам перенесено на новую дату. Все билеты действительны. По вопросу возвратов обращаться по месту приобретения билетов», — говорится на сайте группы. В Пермь музыканты планируют приехать 14 октября.

Группа Artik & Asti должна была устроить шоу в пермском СК им. Сухарева в ближайший вторник. По данным сайта команды, к 14 апреля в продаже остаются свободными 1586 билетов.

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Концерт группа Artik & Asti, который должен был состояться в Перми 15 апреля, отменен. Музыканты заявили, что выступят в городе в октябре. «Мероприятие по техническим причинам перенесено на новую дату. Все билеты действительны. По вопросу возвратов обращаться по месту приобретения билетов», — говорится на сайте группы. В Пермь музыканты планируют приехать 14 октября. Группа Artik & Asti должна была устроить шоу в пермском СК им. Сухарева в ближайший вторник. По данным сайта команды, к 14 апреля в продаже остаются свободными 1586 билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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