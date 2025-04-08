Свердловским заводам не хватает тысяч рабочих

На предприятия Свердловской области требуется 20 тысяч сотрудников
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Дефицит рабочих сохраняется из-за высокой текучести кадров на заводах
Дефицит рабочих сохраняется из-за высокой текучести кадров на заводах Фото:

Заводам Свердловской области требуется 20 тысяч работников. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель министра промышленности и науки Юлия Польшина.

«По прогнозным данным, порядка 20 тысяч человек ежегодно потребуется промышленным предприятиям. До 2035 года эта потребность может составить порядка ста тысяч человек», — отметила Польшина. Кадровый дефицит, по ее словам, сохраняется — это обусловлено высокой текучестью кадров.  

Промышленный комплекс Свердловской области насчитывает порядка 12 тысяч промышленных предприятий. На них работают 452 тысячи человек, по итогам 2024-го прирост занятых в обрабатывающем секторе составил более 30 тысяч человек. 

Ранее URA.RU рассказывало, что уровень безработицы в Свердловской области рекордно снизился. В данный момент на учете в службе занятости состоит порядка 7,6 тысяч человек

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Заводам Свердловской области требуется 20 тысяч работников. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель министра промышленности и науки Юлия Польшина. «По прогнозным данным, порядка 20 тысяч человек ежегодно потребуется промышленным предприятиям. До 2035 года эта потребность может составить порядка ста тысяч человек», — отметила Польшина. Кадровый дефицит, по ее словам, сохраняется — это обусловлено высокой текучестью кадров.   Промышленный комплекс Свердловской области насчитывает порядка 12 тысяч промышленных предприятий. На них работают 452 тысячи человек, по итогам 2024-го прирост занятых в обрабатывающем секторе составил более 30 тысяч человек.  Ранее URA.RU рассказывало, что уровень безработицы в Свердловской области рекордно снизился. В данный момент на учете в службе занятости состоит порядка 7,6 тысяч человек
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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