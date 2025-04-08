Свердловским заводам не хватает тысяч рабочих

Заводам Свердловской области требуется 20 тысяч работников. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель министра промышленности и науки Юлия Польшина.
«По прогнозным данным, порядка 20 тысяч человек ежегодно потребуется промышленным предприятиям. До 2035 года эта потребность может составить порядка ста тысяч человек», — отметила Польшина. Кадровый дефицит, по ее словам, сохраняется — это обусловлено высокой текучестью кадров.
Промышленный комплекс Свердловской области насчитывает порядка 12 тысяч промышленных предприятий. На них работают 452 тысячи человек, по итогам 2024-го прирост занятых в обрабатывающем секторе составил более 30 тысяч человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что уровень безработицы в Свердловской области рекордно снизился. В данный момент на учете в службе занятости состоит порядка 7,6 тысяч человек
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