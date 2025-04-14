Экс-замглавы пермского ГУФСИН Симченков стал фигурантом двух уголовных дел из-за металлолома

Бывший заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Олег Симченков стал фигурантом двух уголовных дел в другом регионе. В 2022 году он возглавил АО «Порт Самара».
«Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по материалам транспортной прокуратуры в отношении бывшего генерального директора АО „Порт Самара“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщает на официальном сайте Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По версии следствия, два года назад он дал незаконное указание подчиненным без проведения оценки технического состояния сдать судно, отработавшее свой ресурс, как металлолом. Это нанесло АО «Порт Самара» крупный ущерб.
До этого следователи возбудили в отношении Симченкова уголовное дело по сдаче на металлолом 30 единиц портовой техники (грейферов). Ущерб составил свыше 28 млн рублей. По уголовным делам выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Генерал-майор внутренней службы Олег Симченков родился в 1963 году в Белоруссии. С 2004 года был замначальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю, курировал производство. В декабре 2010 года его назначили руководителем УФСИН РФ по Мордовии. В 2022 году Симченков возглавил речной порт Самары.
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